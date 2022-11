Bomenriffen van perenhout zijn hotspots van biodiversiteit in de Waddenzee

Onderzoekers hebben in een experiment bomenriffen van perenhout geplaatst in de permanent overstroomde delen van de Waddenzee. Al na enkele maanden blijken deze riffen te barsten van het leven en de biodiversiteit te vergroten. Algen, zeepokken, mossels, mosdiertjes, zakpijpen en anemonen overgroeien het hout, en de hoeveelheid vis rond de rifjes is vijf keer hoger dan op het naastgelegen zand.