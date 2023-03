Bomenkompas moet klachten hooikoorts in woonwijk verminderen

Gemeenten plaatsen in nieuwe woonwijken veel groen. "Dat is uiteraard een goede zaak", zegt bioloog van het LUMC Letty de Weger. "Alleen ontbreekt er vaak kennis over welke bomen hooikoortsklachten kunnen opwekken." In het Bomenkompas is te zien welke bomen veel pollen verspreiden die voor allergie kunnen zorgen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld de berk, els en hazelaar. De berk is veel terug te vinden in wijken, zegt het medisch centrum, "omdat het een mooie en sterke boom is die goed tegen lage temperaturen kan".