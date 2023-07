Bomen voor koeien stopt

De actie Bomen voor Koeien is in 2000 opgezet door Stichting wAarde, Vroege Vogels en LandschappenNL. De campagne heeft als doel een kleurrijk en diervriendelijk landschap, met luwteplaatsen, schaduwbomen, heggen, poelen en ecologisch beheerde slootranden. In 10 jaar tijd zijn er toen 100.000 bomen aangeplant en daarna stopte de actie. Tijdens de hete zomer van 2018 werd de actie weer nieuw leven ingeblazen. Uiteindelijk werden er later die winter meer dan 7.000 boompjes geplant, op in totaal 36 verschillende boerderijen, verspreid over heel Nederland.