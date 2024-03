Boetes voor transporteurs die varkens mishandelen

De NVWA onderzocht de betreffende bedrijven na handhavingsverzoeken van Varkens in Nood. Alle transporteurs in overtreding kregen een verdubbelde bestuurlijke boete van 3.000 euro. Een van de bedrijven ontving daarnaast ook een last onder dwangsom. Als deze transporteur opnieuw de fout ingaat, volgt een boete van 25.000 euro per overtreding, met een maximum van 100.000 euro.