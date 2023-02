Boeren zien meer vlinders op natuurvriendelijke akkers

Hoewel het nog te vroeg is voor harde uitspraken, maken de eerste bevindingen volgens LTO Noord duidelijk dat het voor de vlinderstand gunstig is als boeren hun akkers natuurvriendelijker maken. Maatregelen als kruidenrijke graslanden, akkerranden met veel bloemen en het plaatsen van heggen en struwelen hebben dus zeker effect. Bij boeren die zulke maatregelen nemen, duiken volgens de boerenorganisatie duidelijk meer vlinders op.

In de afgelopen vier jaar zijn voor het project al ruim 40.000 nachtvlinders geteld, waarbij 57% van de 850 macro nachtvlindersoorten die in Nederland voorkomen zijn waargenomen. Dat is meer dan van tevoren werd verwacht. De komende vijf jaar volgen nog meer tellingen. Het is de bedoeling dat dan duidelijk wordt hoe de aantallen zich precies ontwikkelen door natuurmaatregelen.