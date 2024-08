Boeren vragen uitstel voor mest uitrijden en oogst door slechte weer

Voor het uitrijden van mest op grasland geldt een uiterste datum van 31 augustus. Maar door heel het land zijn weidegang en maaimomenten uitgesteld omdat veel grond lang onbegaanbaar was door de extreme regenval. De boeren willen daarom graag langer de tijd, zodat ze zelf het beste moment kunnen kiezen om de mest uit te rijden. "Grasland heeft de capaciteit om lang nutriënten te blijven opnemen, ook na 31 augustus", is de redenering.

Over deze zaken heeft LTO deze week overleg gehad met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Daarbij is om begrip gevraagd. "LTO hoopt dat de minister hier flexibel mee om kan gaan en keuzes maakt die recht doen aan de overmachtssituatie die we dit jaar kennen", stelt de organisatie in een verklaring. LTO bepleit al langer dat de zogenoemde kalenderlandbouw bij andere akkerbouwgewassen volledig moet worden losgelaten.