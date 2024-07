Boeren op Zuid-Hollandse eilanden krijgen emissiecoach

"Het streven is om bij alle boeren, tuinders en bollentelers op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard langs te gaan", aldus een woordvoerder van Hollandse Delta, het waterschap dat in het zuidwesten van Zuid-Holland opereert. Het project begint met twee coaches, later worden het er vier.

De coaches gaan, op afspraak, langs bij de honderden ondernemers in de agrarische gebieden. "Ze doen een visuele beoordeling en vullen dan een tool in. Daar komen gelijk aanbevelingen uit", aldus de woordvoerder van het waterschap. Een jaar later komt de emissiecoach opnieuw langs om te kijken wat er is gedaan met de aanbevelingen.

Doel van het project, dat bijna 600.000 euro kost, is niet alleen om kennis te delen en bewustwording te vergroten over het effect van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook om te zorgen dat er minder van zulke middelen in het water belanden. "De coach richt zich op de dagelijkse praktijk tijdens het seizoen. Als neutrale gesprekspartner helpt de coach de boer om een volgende stap te zetten naar duurzamere landbouw."

Minder bestrijdingsmiddelen in de sloot

Het waterschap heeft een meetnetwerk opgezet om de resultaten te volgen. Op twintig locaties wordt een breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen gemeten. "We toetsen op meer dan tweehonderd werkzame stoffen, vooral stoffen die zijn voor de bestrijding van onkruid. Het uiteindelijke doel van dit project is om minder van zulke middelen in de sloten te krijgen."