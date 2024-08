Boeren mogen dierlijke mest twee weken langer uitrijden

Sinds september vorig jaar is in Nederland meer neerslag gevallen dan gemiddeld, haalt Wiersma uit cijfers van het KNMI. Afgelopen februari, april en mei viel zelfs twee keer zoveel regen als gebruikelijk. Daardoor was het boerenland moeilijk begaanbaar en dat maakte het moeilijk om op tijd dierenmest uit te rijden, zegt de minister.