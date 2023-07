Boeren blijven binnen limiet van stikstof in dierlijke mest

De uitscheiding is in de afgelopen jaren flink teruggebracht. In 2017 stootte vee ruim 512 miljoen kilo stikstof uit via de mest. Dat betekent dat de uitstoot in vijf jaar tijd met bijna 9 procent is gedaald. Rundvee is verantwoordelijk voor de meeste uitstoot. Koeien zijn goed voor ruim 300 miljoen kilo. Daarna volgen varkens (bijna 89 miljoen kilo) en pluimvee (bijna 54 miljoen kilo).