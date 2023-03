BoerBurgerBeweging boekt enorme winst bij provinciale verkiezingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft een enorme winst geboekt bij de provinciale verkiezingen. De partij komt waarschijnlijk op 15 zetels uit in de Eerste Kamer en wordt in veel provincies de grootste. Zo heeft de partij in Overijssel 31,3 procent van de stemmen behaald en is hiermee de enige partij die boven de 10 procent is uitgekomen. Ook in Friesland is BBB met 27,9 procent van de stemmen de grootste geworden. Hier volgen enkele reacties van belanghebbende organisaties op deze overwinning.