Boer Arie is groot Vroege (Weide)Vogels fan

Al 25 jaar boert Arie biologisch. En dat heeft hem zeker meer biodiversiteit opgeleverd. Maar ook anderen probeert hij te enthousiasmeren. Zo heeft hij in zijn gebied Midden-Delfland verschillende verenigingen mee helpen oprichten om boeren en burgers samen te brengen, om elkaars verhalen te horen. Acht jaar geleden startte Arie en zijn vrouw een kinderopvang. Met als gedachte om kinderen iets mee te geven over het buitenleven. Dit jaar stoppen Arie en zijn vrouw met boeren en zal zoon Bas het stokje over nemen. Daar heeft Arie alle vertrouwen in, alleen heeft hij wel zorgen over de toekomst van de landbouw in het algemeen.