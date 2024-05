Boeket aan voorjaarsflora bij de koning in Huis ten Bosch

In het Haagse Bos doet met name de bosanemoon het goed. Deze witte, soms lichtroze bloemen bloeien vanaf maart en bewegen met de zon mee. De oorsprong van deze bloem ligt misschien wel in de tuin van koning Willem-Alexander in Huis ten Bosch. In de tuin, die deels nog uit bos bestaat, staat het er vol mee.