Boek over paddenstoelen: 'In de ban van de zwam'

"Een toverwereld", zo noemt Judith Eiselin het rijk van de paddenstoelen. Alhoewel ze er boeken over vol kan schrijven, ligt haar eerste boek over zwammen nu in de boekhandel. Verslaggever Gert Elbertsen vergezelt haar tijdens een paddenstoelenzoektocht.

“De paddenstoel is één van de mooiste dingen die bestaat”, begint Eiselin. De veelheid aan vormen, kleuren, geuren en smaken is iets dat haar intrigeert. Haar boek ‘In de ban van de zwam’ is dan ook een liefdesverklaring aan de paddenstoel. Het is een bundeling van columns, recepten en weetjes. Ook categoriseerde ze een aantal namen. Zo zijn lorkenslijmkop en brokkenamaniet volgens Eiselin prima te gebruiken als scheldwoord. Adonismycena, welriekende inktruffel en poederzwamgast zijn daarentegen prima liefkozende namen, aldus Eiselin.