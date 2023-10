Bodemverontreiniging Kerkrade is milieumisdrijf, daders aangehouden

De Limburgse politie heeft deze maand twee mannen aangehouden op verdenking van een milieumisdrijf, is maandag bekendgemaakt. Het tweetal zou op een industrieterrein in Kerkrade afvalstoffen in de bodem hebben opgeslagen, die daardoor verontreinigd raakte. Ook worden ze verdacht van fraude.

Een van beide verdachten is op 13 oktober in Kroatië aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Duitsland, die voor verhoor is overgedragen aan de Nederlandse politie. De tweede verdachte, een 59-jarige man uit het Brabantse Berghem, is afgelopen zaterdag in het buitenland aangehouden, laat een woordvoerster van de politie weten.