Bodemtransplantatie helpt bij herstel van de natuur

Gezonde grond kan beschadigde natuur op veel plaatsen helpen te herstellen. Een zogenoemde bodemtransplantatie met een gezond gebied als 'donor' geeft het herstel een oppepper, melden onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Ze hebben 46 experimenten in zeventien landen gecoördineerd. De belangrijkste conclusie is dat de methode niet alleen in Nederland werkt, maar ook elders.