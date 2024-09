Bob Kreiken zet zich in voor steuren in de Donau

Kreiken begon zijn reis in Nederland, bij de Noordzee en fietste langs de Rijn naar de bron van de Donau, in het Zwarte Woud. Vanaf daar volgde hij de rivier met zijn kajak door maar liefst tien landen naar de Donaudelta, die uitmondt in de Zwarte Zee. Jonge steuren zwemmen dezelfde route van de Donau naar de Zwarte Zee. Daar worden ze volwassen. Tussen de 10 en 12 jaar worden de steuren paairijp en zwemmen ze terug de Donau op om zich voort te planten.

"Bewustwording is een belangrijke stap om de steuren voor uitsterving te behoeden", aldus Kreiken. Met zijn kajak-avontuur zette hij zich dan ook in om aandacht en financiële steun te werven. In samenwerking met het WWF startte hij het fonds Sterk voor Steuren. De opbrengst gaat naar projecten die gefocust zijn op herintroductie van de steur. Zie hier een radio fragment van één van die uitzetprojecten.

Hoe zijn acties voor de steur verder gaan nu hij weer in Nederland is weet Kreiken nog niet precies. "Ik wil in elk geval nog meer rivieren af. In Georgië zitten steuren in de Ebro en de Elde, dat lijkt me heel gaaf. Ik blijf in elk geval mensen deelgenoot maken."