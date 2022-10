BN'ers maken statement: 'Laat varkens lekker zwijnen'

De oproep staat in vier landelijke kranten, is te horen op de radio en te zien op posters in meerdere grote steden. "Supermarkten, slagers, horeca, kies voor meer plantaardig. En verkoop alleen nog vlees en zuivel met tenminste 3 sterren van het Beter Leven Keurmerk. Regering, koop de bio-industrie uit en help boeren om hun bedrijf te hervormen", staat er in de brief. "Dierwaardig Nederland is binnen handbereik. Kop uit het zand en schouders eronder. Wie doet er mee?"