Blijdorp vangt zeeschildpad op die bij Walcheren in net zat

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam vangt een Kemps Ridley zeeschildpad op, die vissers in hun netten aantroffen voor de kust van Walcheren. Het dier was flink uit koers geraakt, want de ernstig bedreigde soort komt normaal gezien alleen voor in de wateren van de Golf van Mexico, aldus de dierentuin. Het is de bedoeling dat de zeeschildpad over een jaar weer wordt uitgezet bij Florida, als het dier dan voldoende is aangesterkt.