Blauwe kieken kieken

Deze winter worden er bovengemiddeld veel blauwe kiekendieven gezien in ons land. Het lijkt erop dat de vogels in het noorden een goed broedseizoen hebben gehad, wat zorgt voor veel 'doortrekkers' en overwinteraars bij ons. Ook andere wintergasten worden meer gezien dan normaal.

We gaan op zoek naar de blauwe kiek met fanatiek 'trekteller' Marc Dijksterhuis in de Eempolders, waar deze vogels regelmatig worden gemeld op waarneming.nl. "Dit is ideaal jachtgebied", denkt Dijksterhuis: "open polders met slootkantjes waar ze op muizen en vogeltjes kunnen jagen."

Als broedvogel is de blauwe kiekendief op een haar na uit ons land verdwenen. Alleen op een paar plaatsen rond de Wadden en bij akkerbouwgebieden in Groningen broeden nog enkele paartjes.

Lemmingenjaar

Dat er dit jaar zo veel kiekendieven uit het noorden komen heeft mogelijk te maken met een goed 'lemmingenjaar'. Dijksterhuis: "Zijn er veel lemmingen in de broedgebieden, dan hebben rovers meer te eten. In dat soort jaren zien we hier ook altijd veel meer jonge rotganzen en andere Arctische ganzen overwinteren. In jaren met veel lemmingen, laten de rovers de ganzen meer met rust."

Rotganzen in het veld © Jacquelines

Invasie

Niet alleen de kiekendieven doen het dit jaar goed in de trek-statistieken. Er komen ook opvallend veel grote kruisbekken naar onze streken. "En in het zuiden van Zweden en het noorden van Denemarken zitten nu ook enorme aantallen pestvogels. Als daar een flinke koudegolf langstrekt, dan wordt het hier een nog groter feest met overwinteraars", zegt Dijksterhuis hoopvol. "Dan krijgen we misschien wel weer een pestvogelinvasie!"