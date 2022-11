Blauwborst in het riet | Zelf Geschoten

De blauwborst leeft het liefst in natte, half open gebieden met veel insecten. Zo is de overgang van rietmoeras naar moerasbos de perfecte plek voor de vogel. Dit soort plekken vind je in de Oostvaardersplassen, Biesbosch en bij het Lauwersmeer. Omdat dit habitat de afgelopen jaren is toegenomen in Nederland, doet de blauwborst het ontzettend goed in ons land. De soort is daarom zelfs van de Rode Lijst afgehaald.