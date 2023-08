Blauwalg, Wereld Muggendag en alle overige onderwerpen

Je kan de klok erop gelijkzetten: als de temperatuur in de zomer stijgt, neemt ook het aantal meldingen van blauwalg toe. Vervelend voor zwemmers, want je kan er huidirritaties of buikproblemen van krijgen. 'Kan', want niet alle blauwalg is giftig. Bioloog Dedmer van de Waal en zijn promovenda Annemieke Drost van het Nederlands Instituut voor ecologie zoeken uit hoe dat zit.