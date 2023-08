Blauwalg duikt op, ondanks vele regen

Provincies en waterschappen waarschuwen dat op verschillende zwemlocaties in het land alweer blauwalg is geconstateerd. Door de vele regen in de afgelopen weken daalde de watertemperatuur, zodat blauwalg zich niet zo makkelijk kon ontwikkelen. Maar als de bacterie eenmaal in een waterplas voorkomt, duikt de blauwgroene drijflaag heel snel weer op als het warmer wordt en de zon gaat schijnen, aldus de schappen.