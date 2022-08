Blaffende ree | Zelf Geschoten

's Ochtends vroeg hoort Martijn van Veen een bijzonder geluid. Het is een blaffende ree. Het dier neemt enkele sprongen en is vliegensvlug verdwenen.

Het blaffen wordt ook wel 'schrikken' genoemd. Het is een laag, kort en hees geluid dat de ree maakt als hij iets bijzonders waarneemt. Als hij niet helemaal zeker is wat het is, blaft de ree om andere reeën te alarmeren of om de mogelijke indringer te imponeren.