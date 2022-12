Blaffende ree komt op filmer af | Zelf Geschoten

Hiermee hoopt het reebokkalf dat zijn soortgenoot op hem reageert. “Als dat niet gebeurt, treedt een andere fase in: Het dier wordt voorzichtig en gaat om de 'mogelijke' soortgenoten heen lopen om zo geluiden, beweging en geur waar te nemen. Het resultaat daarna is toenaderen of het 'gevaar' afschudden,” schrijft Herzo. Een andere verklaring zou zijn dat het ree door mensen is opgevoed en daardoor toenadering zoekt. Maar omdat het dier er gezond uitziet, lijkt dit Herzo niet aannemelijk.

Het blaffen van een ree wordt ook wel 'schrikken' genoemd. Het is een laag, kort en hees geluid dat de ree maakt als hij iets bijzonders waarneemt. Als hij niet helemaal zeker is wat het is, blaft de ree om andere reeën te alarmeren of om de mogelijke indringer te imponeren. In deze video van Martijn van Veen is dit blaffen goed te horen.