Black Friday zet aan tot onnodig spullen kopen

Huishoudens zijn door hun consumptiepatroon wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 65 à 70% van de emissies van broeikasgassen. De gemiddelde CO2-uitstoot van een Nederlands huishouden bestaat voor ruim 11% uit de spullen die we nieuw kopen. Voor alle nieuwe producten die gekocht worden, is energie nodig geweest en waardevolle grondstoffen om deze te maken. Ook het transport van deze producten heeft een aanzienlijke milieu-impact. Door minder nieuw te kopen, vaker voor tweedehands te kiezen of voor het delen en lenen van spullen, kunnen we de milieu-impact verlagen. Het koesteren van onze spullen, deze goed onderhouden en repareren, is één van de beste dingen die we voor het milieu kunnen doen.