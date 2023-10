Blaadjes vallen steeds later van de bomen

Doordat september en oktober zeer warm zijn geweest, vallen de blaadjes erg laat van de bomen. Ook bladverkleuring is nog maar net op gang gekomen, aldus natuurwetenschappers Arnold van Vliet en Wichertje Bron van Natuurkalender en de Wageningen Universiteit. Vergeleken met zestig jaar geleden komt de herfst twee tot drie weken later op gang en het kan nog later worden, als het niet kouder wordt en nachtvorst uitblijft.

In het verleden zouden zomereiken en beuken nu al helemaal verkleurd zijn, terwijl ze nu nog grotendeels groen zijn. Bomen als essen, lindes, esdoorns en paardenkastanjes zouden al kaal zijn maar staan nu nog in het blad. Bladverkleuring en bladval komen op gang als de dagen korter worden en de temperatuur zakt, maar in september en oktober was het dit jaar gemiddeld 15,3 graden Celsius. Alleen in 2006 was het nog warmer in de herfst, aldus de wetenschappers.