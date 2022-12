Bioloog Tijs Goldschmidt wint nu ook de P.C. Hooft-prijs 2023

In het juryrapport wordt Goldschmidt geroemd om zijn ‘buitengewoon diverse oeuvre’ en om zijn taal: ‘Als essayist is hij een verteller die weet dat inhoud en vorm hand in hand gaan. Hij is een meester in het verschuiven van accenten, het leggen van onverwachte relaties en het opkloppen van sleetse verbanden.’ De jury karakteriseert hem als ‘een eenling die op allerindividueelste wijze steentjes gooit in het culturele water dat hem omringt’ en merkt op dat Goldschmidt minder familie is ‘van schrijvende wetenschappers als Frans de Waal en Charles Darwin dan familie van essayisten als Rudy Kousbroek en Willem Jan Otten.’ Het juryrapport besluit met een lofzang op Goldschmidts ‘speldrift’: ‘Zijn ernstige overgave aan het plezier van denken, associëren, waarnemen en bestuderen; het pogen, verwijlen en kijken als uitgangspunt voor het schrijven: op de bodem van Goldschmidts meer vol onderzoekingen en verhalen ligt, geheel vanzelfsprekend, de P.C. Hooft-prijs voor hem klaar.’