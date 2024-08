Bioloog Arjen Mulder ontdekte dat hij met bomen kan communiceren

Maja Kooistra is fysisch geograaf en druïde en schreef het boek ‘Leven met bomen’. “Bomen hebben geen pootjes, maar in plaats daarvan zijn ze geweldige communicatievormen gaan ontwikkelen. Er zijn zeker 10 tot 15 manieren waarop ze met ons of andere levende wezens contact kunnen leggen. Bomen communiceren met mensen door een bundel signalen uit te zenden, die we met onze zintuigen kunnen opvangen, bijvoorbeeld in beelden of woorden.