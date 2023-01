Binnenkat of buitenkat?

Het is een discussie die al jaren gaande is: moeten we katten binnen houden opdat ze geen slachtoffers kunnen maken in de natuur? Om een duidelijk beeld te krijgen hoeveel katten Nederland daadwerkelijk telt heeft minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om bij katten een chipplicht in te gaan voeren. Zodat zoekgeraakte katten sneller met hun eigenaar kunnen worden herenigd en zal het makkelijker worden om zwerfkatten zonder eigenaar aan te pakken.