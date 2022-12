Bill Gates: beperken tot 1,5 graad opwarming niet meer binnen bereik

Gates is overigens zeker niet de eerste die zegt dat het meest ambitieuze doel uit het klimaatakkoord van Parijs niet meer haalbaar is. Zo'n duizend wetenschappers ondertekenden eind oktober een verklaring van actiegroep Scientist Rebellion waarin stond dat het "onvermijdelijk" is dat de wereld verder zal opwarmen dan 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden. Politici moeten daar voor uitkomen, vinden de onderzoekers uit verschillende vakgebieden. Hun punt was niet dat we ons daarbij moeten neerleggen, maar dat "radicale actie" nodig is om de opwarming toch nog zo laag mogelijk te houden.