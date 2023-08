Bijzondere zwaluwbij in Rotterdamse haven

De Landtong Rozenburg is een erg aantrekkelijk gebied voor bijen, en dan vooral zandbijen. Dat komt doordat het terrein super structuurrijk is. Je hebt hier afwisseling van struiken, bomen en open stukken. De variatie is ook nog kleinschalig omdat hier eigenlijk niet gemaaid wordt maar alles door de grazers wordt bijgehouden. Op die manier heb je veel diversiteit op het kleine stukje Rozenburg. Ook heb je veel stijlwanden vanwege de originele functie van de Landtong als gronddepot. Je vindt hier leuken soorten als de ogentroostdikpoot of de zeldzame zwarte bloedbij.

Vanaf het uiterste puntje van de landtong kijk je uit op de Maasvlakte. We steken het water over vanwege een heel bijzondere bij, de zwaluwbij. Linde Slikboer van EIS Kenniscentrum Insecten heeft de soort hier ontdekt. Dat is uniek, want de zwaluwbij komt van nature voor in meer bergachtig gebied. Blijkbaar is de haven ook een geschikte plek. De bij bouwt haar nesten als kommetjes aan de onderkant van stenen, in dit geval de basalten stortstenen waarmee ze hier de oever hebben versterkt. De nesten worden gemetseld van klei en kleine steentjes, vandaar de naam zwaluwbij!