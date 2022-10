Bijzondere zomersneeuw boven de Nederrijn

Deze witte eendagsvlieg of haft heet de schoraas. Het is een van de twee riviergebonden eendagsvliegen die in Nederland voorkomt. Vroeger waren er veel meer soorten eendagsvliegen in ons land, maar doordat de waterkwaliteit in alle wateren verslechterde en rivieren werden gekanaliseerd verdwenen er veel. Ook de schoraas stierf in 1937 in Nederland uit.