Bijzondere waarneming van de kuifaalscholver | Zelf Geschoten

De aalscholver is een vrij algemene soort in Nederland, maar zijn familielid de kuifaalscholver zie je veel minder vaak. De kuifaalscholver is een slag kleiner dan de aalscholver en heeft een ‘kuifje’ op zijn kop, die hij overigens alleen heeft aan het begin van het broedseizoen. Net als de aalscholver lijkt zijn verenkleed zwart, maar van dichtbij zie je dat het een donkergroene kleur heeft.

De kuifaalscholver broedt gewoonlijk langs de rotskusten aan de Atlantische Oceaan en wordt soms waargenomen aan de Nederlandse kust. In het binnenland komt dit bijna niet voor. “Het is dan ook zeer bijzonder dat deze kuifaalscholver (1e kalenderjaar) is waargenomen diep in het binnenland, bij Maastricht aan de Maas,” schrijft filmer Hans van den Boorn.