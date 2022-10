Bijzondere mieren langs het spoor

In 2014 is Vroege Vogels al eens bij het Miljoenenlijntje geweest met bioloog Jinze Noordijk. Hij houdt daar de populaties van zeldzame rotskaderspin en muurhooiwagen in de gaten. Maar Jinze komt nog met een andere reden graag naar het Miljoenenlijntje: mieren.

Langs het spoor leeft een spectaculaire mierensoort, de zwarte reuzenmier. Het is een indrukwekkende mier waarbij de werksters tot 12 millimeter lang worden. De soort is op een aantal plekken in Nederland uitgezet, maar op de Miljoenenlijn leeft de enige natuurlijke populatie. En ook echt op het Miljoenenlijntje: de populatie is in 2004 gevonden in Schin op Geul in een spoorbiels vlak bij het station. Mogelijk is hier sprake van een vestiging op eigen kracht; de bielzen zijn namelijk voordat ze zijn gelegd zo bewerkt dat overleving daarin niet mogelijk is.