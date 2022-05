Bijzondere kokerjuffers: de larven van de schietmot

Leem is voor sommige soorten heel belangrijk want als het droog wordt, graven sommige kokerjuffers zich in in het leem, waar het nog lekker koud is, en vochtig. Ook zijn er watertjes die een deel van het jaar droog vallen, en dat is ideaal voor de kokerjuffer. Verder is het belangrijk dat er struiken en bomen zijn in de buurt van het water, want die dienen als bouwmateriaal voor de kokertjes. Daarnaast bieden de bomen en struiken bescherming, een schuilplek voor de schietmotten, de volwassen dieren van de kokerjuffer.