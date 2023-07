Bijzondere klavers in oude vesten

Veel van het landschap rond de Staats-Spaanse Linies is tegenwoordig natuur in het beheer van het Zeeuwse Landschap of Staatsbosbeheer. Door de kleinschaligheid van het gebied heb je hier een aaneenschakeling van kleine landschapssoorten. Ook zorgen de verhogingen en verlagingen langs de Linies voor microklimaten waar specifieke soorten op afkomen.

Een leuke locatie om naar flora te kijken, zijn de Wallen van Retranchement (Frans voor verschansing of bolwerk). Dit is een verdedigingswerk dat is gebouwd in opdracht van Prins Maurits. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog woonden er alleen soldaten. Later groeide het complex uit tot een gewoon dorp. De bodem werd deels uitgegraven en zandige grond werd opgeworpen, waardoor je een verdedigingslinie kreeg met een veste (water) eromheen. De aarden wallen zijn in 2010 gereconstrueerd en je ziet de oorspronkelijke vorm van het verdedigingswerk nog heel goed.