Bijzondere dieren in waterwingebied van Goeree

Al sinds 1934 wordt er in meer of mindere mate zoetwater gewonnen uit het duingebied van Goeree. Lang is er water uit zoetwaterbellen uit de duinen omhoog gepompt. Later zijn er waterwinkanalen uitgegraven en nog later lieten ze ook Haringvlietwater de duinen in om dat gefilterd weer op te pompen. In 1997 zijn ze ook begonnen met voorzuiveren van het water dat ze het gebied inlaten.