Bijzondere bramen in het oude Mantingerbos

Bramen, je zou het misschien niet verwachten maar er bestaan honderden soorten. Drenthe ken je als een echte heideprovincie, maar het is ook een échte bramenprovincie. In ons land kun je zo’n 220 soorten tegenkomen; in Drenthe al tientallen. Een aantal daarvan groeit zelfs alleen in deze provincie.

Het Mantingerbos ten noorden van het Mantingerveld is een eeuwenoud bos. Het is zelfs een van de enige bossen in Nederland waarvan we weten dat het altijd bos is geweest. Zo goed als alle bomen zijn in het verleden wel een keer gekapt, maar de bosbodem is wel al honderden jaren oud.