Bijna helft van tropische koraalsoorten bedreigd door opwarming aarde

Klimaatverandering bedreigt steeds meer koraalsoorten in hun voortbestaan. Van de koraalsoorten die riffen bouwen in tropische en subtropische gebieden wordt nu 44 procent bedreigd, meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De organisatie heeft voor haar Rode Lijst de status van 892 koraalsoorten opnieuw beoordeeld. Toen dat in 2008 voor het laatst gebeurde, zat een op de drie soorten in de gevarenzone. De nieuwe lijst is woensdag gepresenteerd op de klimaattop in Bakoe.