Bijna helft Amsterdammers maakt zich zorgen over luchtkwaliteit

Bijna de helft van de Amsterdammers maakt zich weleens zorgen over de luchtkwaliteit. Dat staat in De Gezonde Stad Monitor van stichting De Gezonde Stad, die dit rapport maakte in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction. Voor het onderzoek is onder meer een vragenlijst uitgezet onder een representatieve groep van ruim duizend Amsterdammers.

Zo'n 48 procent van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de vraag of de lucht in hun buurt wel schoon is, meldt het rapport. Met name bij Amsterdammers die geboren zijn tussen 1971 en 1985 zijn er zorgen hierover. Het percentage ligt bij deze groep op 58 procent. In stadsdeel Nieuw-West vindt de kleinste groep de lucht schoon (26 procent), in stadsdeel Noord ligt dit percentage het hoogst van alle stadsdelen (44 procent).