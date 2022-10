Bijna 500 grienden overleden op stranden Nieuw-Zeeland

Op de Nieuw-Zeelandse Chathameilanden zijn de afgelopen dagen bijna vijfhonderd grienden omgekomen nadat ze massaal waren gestrand. Ze spoelden aan op twee verschillende plekken, meldt het ministerie van natuurbehoud. The New Zealand Herald meldt dat het om een van de grootste massastrandingen gaat in de geschiedenis. De hulpverlener geeft als mogelijke verklaring voor de massastranding dat er rond de Chathameilanden veel voedsel is voor grienden en als ze dichter bij de kust komen, kunnen ze snel van heel diep water in zeer ondiep water terechtkomen.