Bij gevaar ‘faken’ reeën dat ze grazen

In de winter verenigen reeën zich in groepjes, ook wel sprongen genoemd. Vaak bestaande uit een moeder (geit), wat van haar nageslacht en een man (bok). Afhankelijk van de winter kunnen sprongen ook groter zijn. In maart beginnen de groepen zich weer op te splitsen en gaan de bokken als solitaire dieren verder. We zien tijdens het filmen ook reeën die nog een bastgewei hebben. Het harde, bottige gewei is dan nog omhuld met een weefsel dat de groeiende hoorns voorziet van bloed. Deze huid schuren ze er in maart af door met hun gewei over boomstammen te vegen.