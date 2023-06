Bij beleg van Maastricht gesneuvelde paarden tentoongesteld

In 2010 werd in Borgharen bij Maastricht het grootste paardenmassagraf van Europa gevonden. De onfortuinlijke dieren vonden waarschijnlijk tijdens het beleg van Maastricht de dood. Ter nagedachtenis van de belegering van de stad -die deze maand 350 jaar geleden plaatsvond- heeft het Maastricht Museum een tentoonstelling opgezet, waarbij een aantal van de paarden te zien zijn. Gert Elbertsen doet verslag vanuit het zuiden van het land.

Lodewijk XIV, ook wel bekend als de Zonnekoning, belegerde 350 jaar geleden Maastricht. Ongeveer 35.000 Franse soldaten belegerden met veel artillerie de stad, die na zware verwoestingen uiteindelijk in Franse handen viel. Tijdens de gevechten kwam ook een onbekend aantal paarden om het leven. Een deel van deze paarden werd begraven in een massagraf in Borgharen, naar later bleek de grootste van Europa.

Veel onbekend over paarden

Het massagraf betreft een greppel van twee bij vijftig meter, waarin 65 paardenskeletten zijn gevonden. Een aanzienlijk deel van de skeletten vertoont schotwonden, en ook zijn er kogels aangetroffen in het graf. Veel details over de paarden blijven echter onbekend, zoals hun herkomst of degene die hen heeft begraven. Mogelijk zijn ze vanuit hygiënisch oogpunt begraven, maar conservator stadsgeschiedenis Marianne Lubrecht vermoedt dat er ook een element van respect aanwezig was.

Van het paardenmassagraf in Borgharen is behalve een monument nu niets meer te zien. De tentoonstelling in het Maastricht Museum biedt bezoekers de mogelijkheid om een glimp op te vangen van de gesneuvelde paarden. "Als ik ze zo zie liggen, doet me dat iets", aldus Lubrecht. "Paarden hebben geen paspoort en kiezen geen partij. Ze moesten”.

De tentoonstelling in het Maastricht Museum is tot en met 7 januari 2024 te bezoeken.