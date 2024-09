Bidsprinkhaan vestigt zich in Nederland + filmpje

De Europese bidsprinkhaan Mantis religiosa, een groot en opvallend insect, is vooral bekend uit warme streken. In Nederland zijn vanaf 2009 waarnemingen bekend van de dieren. Jinze Noordijk en Raymond Swart voorspelden in 2021 dat de soort zich op korte termijn zou vestigen. Dat wil zeggen: zich voortplanten in ons land. Hun vermoeden blijkt te kloppen. Op de Meinweg, een natuurgebied in Midden-Limburg, is voor eerst voortplanting vastgesteld.

Eerste voortplanting

Bas Raaijmakers vond in 2023 op de Meinweg verschillende jonge exemplaren én een oötheek: een kapsel waarin de eitjes van de bidsprinkhaan zitten. “Ook in 2024 hebben we hier weer een hele hoop (on)volwassen dieren gevonden. Ze blijken het goed te doen in ons koude kikkerlandje”, vertelt Raaijmakers. Samen met Jan Hermans publiceert hij binnenkort in het Natuurhistorich Maandblad over de vestiging van de bidsprinkhaan.

Europese bidsprinkhaan © Gert Elbertsen

Hoe komt hij hier?

De bidsprinkhaan is een goede vlieger en kan op eigen houtje ons land bereiken. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in België. Ook is het met het oog op klimaatverandering logisch dat warmteminnende soorten zich naar het noorden uitbreiden. Toch is niet bekend hoe de dieren de Meinweg hebben bereikt. Raaijmakers vermoedt dat de twee tuincentra in de buurt daar een rol bij zouden kunnen hebben gespeeld: “Planten die in Zuid-Europa worden gekweekt en vervolgens hierheen worden getransporteerd kunnen eikapsels bij zich hebben. Maar zeker weten doen we het niet.”