Biden waarschijnlijk niet bij klimaattop in Dubai

Bidens mogelijke wegblijven in Dubai heeft volgens de Reuters-bronnen drie redenen: de oorlog tussen Israël en Hamas; de aanstaande confrontatie met het door de Republikeinen gecontroleerde Huis van Afgevaardigden over federale uitgaven en de aanloop naar de campagne voor de presidentsverkiezingen, die naar verwachting in januari oplaait.

Tientallen landen zijn van plan om in Dubai overeen te komen dat de wereld geleidelijk een einde maakt aan de CO2-uitstoot door het gebruik van steenkool, olie en gas. Een dergelijk akkoord zou Biden in eigen land veel steun onder jonge kiezers bezorgen.

De klimaattop zou Biden ook de kans geven om met Arabische en andere wereldleiders de oorlog in Gaza te bespreken, nadat een geplande top deze maand in Jordanië werd geannuleerd. Vorig jaar behoorden de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi, de Jordaanse koning Abdullah II en de Franse president Emmanuel Macron tot de aanwezigen.

Biden was sinds zijn inauguratie in 2021 op beide COP-bijeenkomsten aanwezig. Zijn voorganger Donald Trump sloeg ze juist over. Een van Trumps eerste daden als president was de VS terugtrekken uit het Verdrag van Parijs, het mondiale pact om de klimaatverandering te bestrijden. Biden bracht de VS terug naar het pact.