Bibi Dumon Tak: De vrije val van de ’n’ van natuur

Komende week staat als het goed is het nieuwe kabinet op het bordes. Het zestienkoppige snackkabinet van Cafetaria Schoof. Het zal naar verwachting alleen de lekkere trek voeden, met als gevolg dat we op de langere termijn zullen verhongeren. Het menu ziet er namelijk niet erg weldoordacht en duurzaam uit. Er staan voornamelijk snelle koolhydraten op, aangevuld met lege calorieën, verzadigde vetten en kapotgefrituurde vitamines. Snacken met Schoof kan daardoor worden aangemerkt als een risicovol uitje waar dichtgeslibde debatten zullen zorgen voor de ineenstorting van het land. Leg de infusen maar klaar.

Neem het ministerie van Landbouw van aankomend friturist Femke Wiersma en dat van Klimaat en Groene groei van haar collega Sophie Hermans. Beide ministeries gaan in feite over leven en dood. Nu zijn alle ministeries van levensbelang maar deze twee gaan over onze eerste levensbehoeften namelijk: ademen en eten.

Om bij het departement van Wiersma te beginnen, dat heeft zo’n lange naam gekregen dat slechts de afkorting ervan op de menukaart past. In al hun wijsheid hebben de vier uitbaters van Cafetaria Schoof daarbij besloten die letters eens flink door elkaar te husselen waarbij de ’n’ van natuur helemaal naar de achterste bankjes mocht doorschuiven. Wat ooit LNV was, wordt nu: LVVN. Want natuur bij Cafetaria Schoof stelt dat ene blaadje sla voor en dat verkommerde schijfje tomaat dat er in het bakje van de snackbar altijd voor de sier bij ligt. Verlept, veronachtzaamd, verloren. Natuur is voor het aantredende kabinet namelijk iets voor op het randje van het bord. Iets wat eerst terzijde wordt geschoven voordat het in de afvalemmer belandt.

LVVN wordt het dus, met de onwrikbare ‘l’ van Landbouw in pole position op de eerste plaats. De tweede letter is niet de oude ‘v’ van Voedselkwaliteit maar die van voordringertje Visserij, omdat bij een goed snackloket de kibbeling niet mag ontbreken. Het woord voedselkwaliteit is gedurende deze tombola dan ook maar direct veranderd in de ‘v’ van Voedselzekerheid, omdat de kwaliteit van ons voedsel er in een snackbar niet meer zo toe doet. En de rij wordt zoals gezegd gesloten door die arme ’n’ van Natuur, die in een vrije val is geraakt en pas aan de beurt komt alle voorgaande letters reeds glimmen in hun vet.

Ik las laatst dat de Zuid-Afrikaanse pinguïns zullen verdwijnen omdat de vis in de antarctische wateren op is. Ze sterven dus niet uit door het departement waar Sophie Hermans de scepter gaat zwaaien, het klimaat, maar door overbevissing. En die overbevissing zal alleen maar toenemen nu Visserij zich via allerlei lobbykantoren naar voren heeft gewurmd om die tweede plaats te bezetten, die eerst nog was voorbehouden aan Natuur. En waar die overbevissing door komt? Omdat de boeren hun vee willen voeren met vismeel. Vismeel voor de ’l’ van Landbouw, de nummer één op de menukaart van Femke Wiersma.

Maar kan het departement van Klimaat en Groene groei daar dan niets tegen beginnen? Je zou hopen dat grootfrituriste Sophie Hermans met haar ervaring en haar beter leven sterren op de menukaart hiertegen in opstand komt. Maar zo is het niet. Het ministerie van Klimaat en Groene groei in handen van de VVD zal eerder neerkomen op een goed binnenklimaat - ieder bedrijfspand een stevige airco - dan dat het zorg zal dragen voor een gezonde buitenlucht. En wat die Groene groei betreft, dat zijn waarschijnlijk de groene algen die de zee zullen gaan bevolken nadat ze door de vissers is leeggeroofd. En boven water zal het de groene groei zijn van het almaar oprukkende raaigras dat de bloemen, de insecten en de vogels nog verder van onze velden jaagt.