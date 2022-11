Bezwaar Faunabescherming tegen schieten op wolf met paintballs

Volgens De Faunabescherming is "de gekozen wijze van belagen" ondoordacht en in strijd met de Nederlandse en Europese beschermingsregels. De beschermde wolf mag niet worden verstoord, verjaagd of afgeschoten. Volgens de provincie gaat het om De Hoge Veluwe om een probleemwolf die te mak is. Probleemwolven mogen wel aangepakt worden en daarom gaf de provincie een ontheffing af aan hun eigen handhavers.