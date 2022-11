Bezorgdheid over stijgende CO2-uitstoot zeescheepvaart

De secretaris-generaal riep op tot meer investeringen in technologische en operationele verbeteringen die de uitstoot moeten verminderen. Naar verwachting belemmeren sombere economische vooruitzichten en hogere leenkosten de wil bij scheepvaartbedrijven om te investeren in een schonere vloot. Daarom zouden vooral ontwikkelingslanden meer steun voor een schonere scheepvaart moeten krijgen, in combinatie met voorspelbare regels voor investeringen in CO2-vermindering.