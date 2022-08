Bewegende scheermessen op het strand

Het liefst leven de scheermessen verticaal in het zand onderwater. Met de opening aan de bovenkant, de sifoon, zuigt de scheermes water op om te filteren. Uit het water verzamelt het dier plankton, algen en andere beestjes om op te eten. Dankzij zijn gestroomlijnde schelp en sterke voet graaft de scheermes zich ontzettend snel in in het zand. Meestal zitten ze net onder het bodemoppervlak, maar ze kunnen zich verder in de gang terugtrekken bij gevaar; tot wel 60 meter diep onder de grond. In het filmpje hieronder is mooi te zien hoe een scheermes op zoek is naar een mooi plekje om zich te nestelen, waar hij zich vervolgens binnen een minuut veilig ingraaft.