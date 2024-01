Bevers krijgen drijvende hoogwatervluchtplaats

Groepje bevers op hun burcht tijdens hoogwater in de Millingerwaard

De Zoogdiervereniging werkt samen met waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail aan een drijvende hoogwatervluchtplaats voor bevers. Bevers kunnen op zo'n vlot een droge plek vinden bij hoogwater. De hoop is dat ze dan niet hogerop in dijken gaan graven. De eerste drijvende hoogwatervluchtplaats wordt dit jaar in de natuur getest, aldus de Zoogdiervereniging.